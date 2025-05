Il leader di +Europa: "Distinguere tra governo di Netanyahu e Stato di Israele"

“Io penso sia stato un errore, lo dico con dispiacere, non con polemica, che mentre ancora tutti quanti constatavamo che uniti si vince, si sia voluti ripartire disuniti. Nonostante ci sia nel Paese, e anche in parlamento, una convinzione molto ampia e profonda che vada data vita a una mobilitazione popolare per fermare Netanyahu con forza e nettezza”. Così il leader di +Europa Riccardo Magi, commentando l’esclusione del suo partito dalla piattaforma della piazza del 7 giugno in favore del popolo palestinese. “Su questo c’è la possibilità di un’ampiezza tra tutte le forze di opposizione e oltre”, continua Magi, che poi afferma: “Noi non rinunceremo a manifestare questa nostra convinzione. Chiediamo e speriamo che in quella piazza ci sia l’intelligenza di distinguere tra governo di Netanyahu e Stato di Israele“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata