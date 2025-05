L'ex senatore di Forza Italia a margine della presentazione di un libro

“Referendum? Berlusconi avrebbe votato, sempre e comunque. Non è giusto che ci sia qualcuno dice di non andare a votare, la gente non ha bisogno di essere incitata di andare o meno a votare, se vuole va sennò non va. La regola è una: andare a votare sempre. Non votare è un tirarsi la zappa sui piedi, in ogni circostanza e per ogni cosa”. Lo ha detto l’ex senatore e fondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, a margine della presentazione del libro ‘Miracolo Milano’, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il presidente Silvio Berlusconi sarebbe andato a votare per i referendum dell’8 e 9 giugno su cittadinanza e Jobs Act.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata