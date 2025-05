Il leader del M5S dopo le amministrative

(LaPresse) – “Se alle amministrative ha premiato l’unità del campo largo? Hanno premiato progetti seri con interpreti vincenti, veri, accreditati e quindi molto credibili. Voi giornalisti parlate sempre di campo largo, campo stretto, campo alto, basso, giusto, morto, campo santo. La verità è che i cittadini votano i progetti politici. Il Movimento Cinque Stelle si preoccupa di creare progetti politici, seri e concreti. Ma soprattutto progetti che mantengano gli impegni presi con i cittadini” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore” di Dario Vassallo alla Camera dei Deputati. “Noi pensiamo anche al giorno dopo. Altrimenti ci mettiamo tutti insieme e speriamo nella sommatoria aritmetica. Il che qualche volta può funzionare ma in politica non funziona. Ma soprattuto non funziona il giorno dopo” aggiunge l’ex presidente del Consiglio.

