Nella sfida più attesa, quella di Genova, secondo gli exit poll Opinio Rai Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni e candidata del centrosinistra è al 51/53% davanti a Pietro Piciocchi sindaco facente funzioni da quando Marco Bucci è stato eletto a presidente della Regione, sostenuto dal centrodestra.

16.55 Pd: “Vince centrosinistra che sceglie unità e alternativa”

Centrosinistra avanti nelle grandi città e Genova e Ravenna conquistate al primo turno: c’è un paese che vuole cambiare e che sceglie persone credibili, preparate e inclusive. La lezione che viene dalla prima tornata elettorale delle amministrative ci dice che al di là della propaganda e delle parole vuote, la destra non è credibile e la prova del governo non paga. Cambiare si può, costruire un’altra idea di paese più giusto, solidale e democratico è possibile. Oggi è un giorno importante per tutte le forze del centrosinistra che hanno scelto l’unità e che credono nell’alternativa”. Così in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo PD alla Camera e al Senato, e Nicola Zingaretti, capo delegazione PD al Parlamento europeo.

16.53 Taranto: prima proiezione Rai: Bitetti (csx) al 39%, sorpasso Tacente su Lazzàro (cdx)

La prima proiezione di Opinio per Rai conferma il netto vantaggio di Pietro Bitetti, candidato sindaco a Taranto per il centrosinistra (Pd e Avs con altre sei liste), che con il 39% stacca gli altri candidati. Nel testa a testa tra il candidato di centrodestra Luca Lazzàro (FdI, FI, Nm e Partito liberale) e il candidato della coalizione centrista Francesco Tacente, secondo la prima proiezione con copertura del 5%, sembrerebbe spuntarla Tacente con il 24%. Subito dietro, Lazzàro con il 21,3%. La candidata Annagrazia Angolano (M5S) si attesterebbe al 12,3%.

16.41 Genova, prima proiezioni Opinio Rai: Silvia Salis al 54% su Piciocchi al 39,4%

A Genova secondo la prima proiezione, candidata del campo largo, è avanti con una forbice di preferenze tra il 54% sull’esponente di centrodestra Pietro Piciocchi, fermo al 39,4%.

16.27 Taranto, secondo exit poll Rai, Bitetti (csx) 37,5-41,5%, testa a testa Tacente-Lazzaro

Il secondo exit poll di Opinio per Rai conferma il netto vantaggio di Pietro Bitetti, candidato sindaco a Taranto per il centrosinistra (Pd e Avs con altre sei liste), sugli altri candidati sindaco. Bitetti è avanti con una forbice di preferenze tra il 37,5% e il 41,5%. Dietro, sembra concretizzarsi l’ipotesi di un testa a testa tra il candidato di centrodestra Luca Lazzàro (FdI, FI, Nm e Partito liberale), con una forbice tra il 18,5 e il 22,5%, e il candidato della coalizione centrista Francesco Tacente con una forbice tra il 21,5 e il 25,5%.

16.25 Genova, secondo exit poll Opinio Rai: Salis avanti con 51-55% davanti a Piciocchi 38-42%

A Genova secondo il secondo exit poll Opinio Rai Silvi Salis, candidata del campo largo, è avanti con una forbice di preferenze tra il 51-55% sull’esponente di centrodestra Pietro Piciocchi, fermo al 38 %– 42 %.

15.48 Renzi: “Meloni ha preso scoppola, suo incantesimo svanito”

“Quando il centrosinistra è unito vince e stravince, specie quando mette candidati credibili come in Ravenna o come a Genova, con la Silvia Salis vera rivelazione. Quando non mette veti come era accaduto alle Regionali, si vince. Oggi la Meloni ha preso una scoppola mica da ridere. L’effetto trascinamento, l’idea della luna di miele, ‘i sondaggi dicono che è fortissima’, non è così. Si è un po’ rotto l’incantesimo. Vincono i sindaci ma c’è un centrosinistra che vince. In questi giorni dicono ‘la Meloni non fa niente, non porta a casa risultati ma non c’è un’alternativa. Bisogna costruire un’alternativa, con persone credibili e punti di programma chiari. In questo momento è come se ‘puff’, fosse svanito l’incantesimo di Giorgia”, ha detto il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo a ‘Tagadà’ su La7.

15.21 Affluenza parziale al 57,35% (1.024 su 2.342 sezioni)

E’ del 57,35% l’affluenza parziale registrata alla chiusura dei seggi, dopo il secondo giorno di voto per la tornata di elezioni amministrative in 126 comuni italiani. Il dato si riferisce a 1.024 sezioni su un totale di 2.342 totali. La regione in cui si registra al momento l’affluenza più alta è la Puglia, con il 67,16%; la più bassa l’Emilia Romagna con il 51,20%.

15.05 Elezioni comunali 2025, i primi exit poll Opinio Rai

A Genova Silvia Salis, candidata del campo largo, è avanti con una forbice di preferenze tra il 53% e il 57%, con lo sfidante Pietro Piciocchi dietro con una percentuale tra il 38 e il 42%. Con una percentuale superiore al 50% il candidato sindaco verrebbe eletto al primo turno.

A Taranto il duello è tra Luca Lazzàro del centrodestra di Pd, Avs e Piero Bitetti del centrosinistra e il Movimento 5 stelle con Annagrazia Angolano. I primi exit poll danno avanti Bitetti (37%-41%) su Lazzaro, dato al 20-24% delle preferenze, a seguire Tacente (19-23%) e Angolano (9-13%).

A Ravenna Alessandro Barattoni del centrosinistra affronta Nicola Grandi (FdI, FI, Viva Ravenna) e Alvaro Ancisi della Lega. Secondo i dati del primo exit poll realizzato dal consorzio Opinio Italia per Rai, Barattoni è in testa con una forbice tra il 61% e il 65%. Barattoni è seguito dal candidato del centrodestra Nicola Grandi, con una forbice tra il 21,5 e il 25,5%. Il candidato sindaco della Lega Alvaro Ancisi si attesterebbe tra il 4 e il 6%, seguito dalla candidata civica Veronica Verlicchi (3-5%). Con una percentuale superiore al 50% il candidato sindaco verrebbe eletto al primo turno.

Centrosinistra avanti anche a Matera. Secondo il primo exit poll realizzato da Opinio per Rai è in vantaggio il candidato Roberto Cifarelli (44,5-48,5%), seguito da Antonio Nicoletti per il centrodestra al 31,5-35,5%. Chiudono Domenico Bennardi per il M5S tra 8 e 12% e Vincenzo Santochirico per Progetto Comune Matera tra il 6 e l’8%. Cifarelli, consigliere regionale Pd, che ha vinto le primarie ‘Open’, non riconosciute dai partiti.

15.01 Elezioni comunali 2025, urne chiuse alle 15

Sono state chiuse alle 15 le urne nei 126 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali. Subito dopo sono iniziate le operazioni di spoglio. In questa tornata si votava in 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 Comuni in Sicilia. La sfida più attesa è quella di Genova, cui si aggiungono Taranto, Ravenna e Matera. I 31 Comuni superiori a 15mila abitanti saranno chiamati al ballottaggio l’8 e 9 giugno nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di sindaco raggiunga al primo turno la maggioranza assoluta. In quelle stesse date è in programma la tornata referendaria.

