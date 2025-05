La cantante sulle affermazioni del Guardasigilli: "Ormai tutti dicono quello che vogliono"

(LaPresse) “Auguro al ministro Nordio che non gli succeda mai, nella sua famiglia, non si augura a nessuno. Penso che se capitasse un problema del genere alla sua famiglia o a qualcuno a cui vuole bene cambierebbe idea. La sicurezza gliela dobbiamo dare con gli esempi, l’educazione, con i braccialetti che funzionano, con i finanziamenti dei centri antiviolenza. Ci sono tanti modi per poter far sentire sicure le donne. Non dobbiamo entrare in chiesa o dentro le farmacie per sentirci sicure, per cortesia. Ormai siamo abituati che tutti aprono la bocca e dicono quello che vogliono”. Lo ha dichiarato Fiorella Mannoia, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle recenti affermazioni del ministro Nordio sulle donne vittime di violenza, a margine della presentazione del video ‘è come sembra’, organizzata da Assoconcerti e dalla ‘Fondazione Una Nessuna Centomila’ presso la Casa del Cinema di Roma. L’artista ha anche commentato il videoclip, diretto da Anna Foglietta, che verrà proiettato prima dei concerti estivi del 2025 degli associati ad Assoconcerti: “Stiamo facendo queste iniziative per sottolineare l’importanza del consenso”, ha sottolineato la cantante. “La cosa sulla quale volevamo puntare l’attenzione è l’interazione degli uomini con gli uomini”. Per Mannoia, infatti, “questa non è una guerra contro gli uomini, ma un percorso che dobbiamo fare insieme. Loro ci devono aiutare, mica son tutti uguali. La maggior parte degli uomini sono brave persone e allora abbiamo chiesto a loro l’aiuto per emarginare, laddove ce ne fosse bisogno, coloro che non si comportano in maniera corretta”, ha concluso.

