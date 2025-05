Affluenza in calo: alle 12 ha votato il 13,55%

Urne aperte fino alle 23 di oggi in 126 Comuni per le elezioni amministrative. Circa due milioni di persone sono chiamate al voto, con le sfide più rilevanti nei quattro capoluoghi di provincia interessati: Genova, Ravenna, Matera e Taranto. Sono 31 i Comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Si vota anche domani dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi (solo per i Comuni sopra i 15mila abitanti) previsti l’8 e 9 giugno.

Amministrative, affluenza in calo: alle 12 ha votato il 13,55%

Il primo dato dell’affluenza fa segnare il 13,55%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale (15,54%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata