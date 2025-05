Le parole del ministro dell'Interno dopo l'attentato a Washington

Dopo l’attentato negli Usa, Piantedosi spiega: “Attenzione già massima ma sensibilizzata ulteriormente”. “Eravamo già in condizione di massima attenzione. Abbiamo migliaia di obiettivi, di siti, vigilati con dinamica di graduale rafforzamento, alcune anche in forma fissa. Abbiamo sensibilizzato le strutture periferiche, le prefetture, le questure che in qualche modo intensificheranno l’azione di vigilanza. Non credo sia il caso di lanciare allarmi, ma l’attenzione era già ai massimi livelli e l’abbiamo sensibilizzata ulteriormente”. Così il ministro dell’Interno, rispondendo ai cronisti oggi a Roma, a margine di un convegno organizzato dal sindacato di polizia Coisp, che hanno chiesto di un possibile innalzamento delle misure di sicurezza a seguito dell’attentato all’ambasciata israeliana a Washington.

