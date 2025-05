Il ricordo nel 39esimo anniversario della scomparsa

maratona sonora fra l’Italia e l’Europa che vede come protagonista la figura di “Ulisse. Altiero Spinelli, vita e battaglie” – scritto e narrato da Massimiliano Coccia, con Piero Graglia, e prodotto da Fandango – risuonerà in piazze, librerie, università, con dibattiti e momenti di riflessione sull’idea di un’Europa unita e solidale. Unafra l’Italia e l’Europa che vede come protagonista la figura di Altiero Spinelli , padre fondatore dell’Europa unita, si terrà domani, 23 maggio, nel 39esimo anniversario dalla sua scomparsa. Da Ventotene a Bruxelles, da Kiev a Firenze, la voce di Spinelli raccolta nel podcast– scritto e narrato da Massimiliano Coccia, con Piero Graglia, e prodotto da Fandango – risuonerà in piazze, librerie, università, con dibattiti e momenti di riflessione sull’idea di un’

L’iniziativa lanciata da Massimiliano Coccia

A lanciare l’iniziativa è Massimiliano Coccia che spiega: “Il podcast che sta uscendo a puntate in questi giorni è ricco di contributi di archivio, di testimonianze e ho pensato che fosse importante farlo uscire fuori dalla bolla delle piattaforme di ascolto. Ho proposto per primo a Fabio Masi che gestisce la libreria Ultima Spiaggia a Ventotene di farlo ascoltare in piazza e lui ha rilanciato mettendo a disposizione la sua libreria di Genova. Così è nato il passaparola che ha portato istituzioni, università e luoghi del sapere ad aderire”. Oltre venti città trasmetteranno durante la giornata di venerdì 23 maggio una puntata a scelta del podcast e promuoveranno momenti di discussione su Spinelli e sull’Europa.

Partecipano all’iniziativa il Movimento Federalista Europeo, Piervirgilio Dastoli (presente anche nel podcast) e il Movimento Europeo.

I luoghi dell’evento

L’evento si terrà nei seguenti luoghi in tutto il Paese: Ventotene, Piazza Castello, Libreria Ultima Spiaggia a cura di Fabio Masi; Genova, libreria Amico ritrovato a cura di Fabio Masi, MFE e GFE; Torino a cura dell’associazione radicale Adelaide Aglietta; Viterbo, Università degli Studi della Tuscia a cura del Professor Alessandro Sterpa; Bruxelles, Esplanade; Roma, Municipio Roma IV – a cura del Presidente del Municipio Paolo Marchionne; Pordenone a cura del Pordenone Docs Festival; Napoli, Libreria Colonnese, Port’Alba; Catanzaro, libreria Ubik a cura dell’Assessore Nunzio Belcaro; Firenze, all’interno della Festa dell’Europa presso Itaca, la residenza degli scrittori in collaborazione con associazione Europolitiche e il Patrocinio della Regione Toscana. (Via San Domenico, 22- Firenze); Pisa Domus Mazziniana; Firenze-Clinica legale sulla protezione dei diritti da parte della corte europea dei diritti umani – Università degli Studi di Firenze – Via delle pandette 35 a cura di Sofia Ciuffoletti; Milano, a cura de Linkiesta; Palermo,Gruppo di ascolto degli studenti dell’Università di Palermo a cura del professor Costantino Visconti e della professoressa Claudia Giurintano.

