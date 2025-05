Il ministro della Cultura su candidatura Unesco dei teatri: "Progetto in cui crediamo fortemente"

“Sono venuto a conoscere una persona molto per bene. Una persona di valore che è Michela Staffolani. Lei mi ha accompagnato nella visita alle grotte di Osimo e scopro una forza culturale che deve essere l’orgoglio delle Marche e su cui il Ministero della cultura investe risorse e attenzioni”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in visita a Osimo, nelle Marche, dopo l’incontro con la candidata sindaco Staffolani. Su cosa fare per la città e le Marche ha aggiunto: “Il Ministero ha già da tempo impegnato delle risorse. Abbiamo un dialogo costante con gli enti locali e continueremo ad ascoltare il territorio, a ricevere sollecitazione e ad occuparcene”. Mentre sulla candidatura Unesco dei teatri: “È un progetto in cui crediamo fortemente, l’ho già detto pubblicamente e in Parlamento. È davvero qualcosa di straordinario e di unico che ha come epicentro le Marche. Coinvolge anche altre regioni ma le Marche sono capofila di questa candidatura Unesco. Non facciamo solo un tifo convinto ma la promuoviamo con grande intensità”. Invece sul terzo mandato: “È un tema essenzialmente tecnico su cui i vertici i vertici di partito troveranno un punto di concordia”.

