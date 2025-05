Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha parlato a margine del Festival delle Regioni al Palazzo Ducale di Venezia

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha commentato l’impugnazione del Consiglio dei ministri sul terzo mandato in Trentino. “Lo riteniamo un atto istituzionale molto pesante contro le prerogative dell’autonomia trentina, con una chiara valenza politica. A nostro modo di vedere non era opportuno intervenire. Le autonomie speciali, come la Corte costituzionale ha anche detto fra le righe nella sentenza della Campania, hanno potere legislativo su questa materia.

Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi”, ha detto Fugatti, a margine del Festival delle Regioni, al Palazzo Ducale di Venezia. “I ministri della Lega presenti hanno votato contro e hanno cercato di difendere le prerogative del nostro territorio”. A chi gli chiedeva se si possa aprire una crisi, il presidente leghista ha replicato: “Non mi occupo di tematiche nazionali, non è un tema di cui mi occupo io” ha concluso Fugatti.

