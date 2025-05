Il presidente della Repubblica è intervenuto al Collegio dei Commissari Ue. Ad accoglierlo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, dove ha preso parte al Collegio dei commissari presieduto da Ursula von der Leyen, con la quale ha avuto poi un incontro bilaterale. Nel pomeriggio vedrà la presidente del Parlamento, Roberta Metsola.

Mattarella: “Istituzioni più efficienti aumentano consenso sociale”

“Sono anche io convinto, come tanti, che quanto più le istituzioni comunitarie si dimostrano trasparenti ed efficienti, efficaci nel fornire risposte rapide e razionali alle esigenze e alle fondate preoccupazioni dei nostri concittadini dell’Unione, tanto più si rafforza l’indispensabile consenso sociale”, ha dichiarato il presidente della Repubblica nel suo intervento al Collegio dei commissari a Bruxelles.

Mattarella: “Momento storico decisivo per Unione”

Nel suo intervento, il presidente Mattarella ha ringraziato “per l’opportunità” dell’incontro che avviene in un “momento storico davvero decisivo per la nostra Unione”. “Questo momento induce a ripercorrere la strada congiunta in questi decenni e, pur consapevoli di lacune e ritardi, ad avvertire l’orgoglio della costruzione europea che tutti abbiamo contribuito a edificare”, ha spiegato il capo dello Stato secondo cui “oggi, accanto a sensibilità sempre preminenti nei popoli europei, dalla prosperità economica allo Stato di diritto, dalla difesa dell’ambiente all’aspirazione di una società equa ben istruita e coesa, dalla regolarizzazione dei fenomeni migratori e sistemi di welfare efficienti, acquisisce, come ben sappiamo, rilievo crescente la dimensione della sicurezza rispetto a possibili minacce esterne”.

Von der Leyen a Mattarella: “Non solo statista ma vero europeo nel cuore”

“Qui fuori, Signor Presidente, le ho mostrato come appariva il tavolo del Collegio nel 1976, ed è una netta differenza vedere quanto l’Unione sia cresciuta quando si entra in questa stanza, in contrasto con quella. Lei è il più lungo servizio del Presidente della Repubblica Italiana, ma oggi La accolgo qui non solo come Statista, ma anche come europeo a cuore”, ha invece affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando nella sessione del Collegio dei commissari con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sede della Commissione europea a Bruxelles.

Von der Leyen: “Abbiamo udito suo appello ‘Nessun dorma’”

La presidente von der Leyen ha continuato a rivolgersi al capo dello Stato italiano ricordando i suoi inviti “all’Europa ad essere ambiziosa e a puntare più in alto”. “Ha chiesto un’azione forte sulla competitività, in linea con le relazioni Draghi e Letta. È esattamente l’argomento che abbiamo discusso oggi nella nostra riunione del Collegio. Ci ha ricordato la nostra responsabilità di proteggere la natura e di lasciare il mondo un posto migliore per i nostri figli e nipoti. E’ stato incrollabile nel suo sostegno all’Ucraina”, ha spiegato la presidente della Commissione. “Due settimane fa, ha detto ‘Nessun Dorma‘. Abbiamo sentito il vostro appello e oggi discuteremo di come possiamo rispondere a questo appello”, ha aggiunto von der Leyen.

