Il presidente della Repubblica al summit Cotec di Coimbra, in Portogallo, cita Guccini: "Nessun dorma"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto al summit Cotec di Coimbra, in Portogallo, da dove ha lanciato un monito all’Europa. “Il nostro Simposio ha quindi il merito di lanciare ‘Un appello all’azione’ di grande attualità: è infatti urgente, direi prioritario, che l’Europa agisca, perché stare fermi non è più un’opzione’. Il nessun dorma che abbiamo ascoltato poc’anzi potrebbe applicarsi alla nostra Unione”, ha dichiarato il capo dello Stato.

Mattarella: “Sfide impegnative ma dovere restare ottimisti, fondamenta solide”

“È una sfida impegnativa, eppure, senza sottovalutare la gravità della situazione, abbiamo il dovere – oltre che molte buone ragioni – di restare ottimisti. L’Unione si erge su solide fondamenta: un’economia di mercato aperta alla concorrenza e agli scambi internazionali; un sistema di banche centrali indipendente; un quadro giuridico stabile e affidabile; una concezione di Stato di diritto saldamente ancorata a una convinta tradizione democratica; politiche di redistribuzione attive ispirate al principio di solidarietà. Occorre essere orgogliosi di questa ‘eccezionalità europea’ e progredire su tali presupposti”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al XVIII Summit Cotec in corso a Coimbra. “Confido che Portogallo, Spagna e Italia sapranno fornire il necessario impulso per affrontare con successo queste grandi sfide del nostro tempo. È questa una responsabilità davanti alla quale non possiamo sottrarci”, conclude il capo dello Stato.

Mattarella: “Avanti senza indugi su competitività, condizione indispensabile”

“In questi giorni il Simposio celebra il ventennale dalla sua prima edizione e, come ogni anno, il tema proposto – la competitività – compare in cima all’agenda dei governi europei e delle istituzioni comunitarie. Progredire senza indugi e con efficacia in quest’ambito è largamente considerata condizione indispensabile all’ulteriore approfondimento del progetto d’integrazione continentale, al rilancio strategico dell’Unione Europea e alla preservazione di un’economia prospera per i suoi Stati Membri e i suoi cittadini”, ha dichiarato ancora Mattarella. “Oggi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare spunti di grande rilevanza e interesse da parte di Mario Draghi, il cui rapporto sul futuro della competitività europea sta già contribuendo a orientare le politiche della Commissione Europea per la nuova Europa degli anni a venire. Un’Europa rinnovata, più competitiva, più resiliente, più presente nello scacchiere internazionale. È una sfida epocale per il nostro continente, tanto più urgente se raffrontata a recenti evoluzioni negli equilibri mondiali”, aggiunge il Capo dello Stato

Mattarella: “Restituire fiducia a mercati, da collaborazione pace e sicurezza”

Mattarella ha poi dichiarato che “la credibilità di questo vincolo fiduciario è essenziale. In questo difficile momento storico abbiamo il dovere di restituire fiducia ai mercati ed ai nostri partner, perché solo dalla collaborazione e dagli scambi può nascere benessere diffuso, sviluppo sostenibile ed in ultima analisi pace e sicurezza”.

