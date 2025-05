Il leader di AVS, a margine del flash mob organizzato da AOI, Arci e Assopace all'esterno della Camera dei Deputati

Il leader di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, ha partecipato al flash mob per Gaza organizzato da AOI, Arci e Assopace all’esterno di Montecitorio in occasione della votazione in Aula delle mozioni sulla situazione in Medio Oriente. “La nostra mozione è un atto politico di straordinaria rilevanza. Mentre una buona parte dell’Europa si sveglia dal torpore e chiede atti concreti, rimette in discussione il trattato UE-Israele, pone sul tavolo il tema delle sanzioni, il nostro governo codardo e complice getta un’onta di infamia sul nostro Paese e sulle sue istituzioni”, ha detto Fratoianni parlando con i giornalisti.

“Hanno bocciato la mozione senza nessuna interlocuzione, di fronte al genocidio in corso ai danni del popolo palestinese, alla deportazione, alla pulizia etnica, all’apartheid, allo sterminio vero e proprio, ai crimini di guerra infiniti del governo del criminale di guerra Benjamin Netanyahu, il nostro governo non ha avuto il coraggio non solo di fare qualcosa, neanche di dire qualche parola sufficientemente chiara”. Al leader di Avs viene quindi chiesto cosa succederà ora che è passata la mozione di maggioranza, la quale prevede un impegno del governo a lavorare con altri Paesi europei sul tema: “È difficile dirlo. siamo di fronte a un atteggiamento codardo, balbettante e ipocrita”, risponde Fratoianni, secondo cui “codardia e ipocrisia si trasformano in complicità”.

