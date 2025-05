Lanciati simbolicamente dei manichini sporchi di sangue oltre le transenne

Mentre in aula si votavano le mozioni per il Medio Oriente, all’esterno di Montecitorio Arci, AOI e Assopace hanno organizzato un presidio pro Pal per denunciare la complicità dello stato italiano con quello israeliano, oltre a chiedere immediatamente la fine delle ostilità e dello sterminio in corso nella Striscia di Gaza.

Arrivato l’esito della votazione, che ha bocciato la mozione unitaria di Pd, M5S e AVS, i manifestanti hanno anche inscenato un flash mob, lanciando simbolicamente dei manichini sporchi di sangue oltre le transenne.

Alcuni onorevoli, poi, li hanno posizionati direttamente all’esterno del portone di ingresso della Camera dei Deputati. Rabbia e commozione hanno fatto da contorno alla manifestazione, alla quale hanno preso parte anche alcuni parlamentari. Tra questi Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e molti dei rappresentanti istituzionali che hanno partecipato all’ultima carovana solidale che ha raggiunto, nei giorni scorsi, il valico di Rafah, come Rachele Scarpa, Marco Grimaldi, Stefania Ascari e Laura Boldrini. Slogan, manifesti e striscioni hanno accompagnato il centinaio di persone presenti all’esterno di Montecitorio.

