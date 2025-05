Il leader M5S al flash mob a Montecitorio

Anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha presenziato al flash mob per Gaza organizzato da AOI, Arci e Assopace all’esterno di Montecitorio in occasione della votazione in Aula delle mozioni sulla situazione in Medio Oriente. “Come ci possiamo fermare di fronte a un genocidio in corso, che si sviluppa sotto i nostri occhi tutti i giorni. Come ci possiamo fermare di fronte a un governo criminale che va avanti con la complicità di un Occidente in ginocchio e gli offre addirittura copertura, non solo politica, ma anche militare e si sta rendendo responsabile di fronte alla Storia di questi crimini efferati” ha detto Conte.

