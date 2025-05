Il ministro: "Chiarire definitivamente la possibilità delle Regioni di normare sulla durata dei mandati"

“Mi pare ci sia tranquillità nel governo, sul terzo mandato abbiamo fatto una scelta tecnica che a nostro avviso richiede un giudizio dell’Alta Corte per chiarire definitivamente la possibilità delle Regioni di normare sulla durata dei mandati dei presidenti”. Il ministro Lollobrigida risponde in merito alla decisione di ieri del Consiglio dei ministri che ha visto la Lega opporsi alla maggioranza sulla decisione di impugnare la legge della Provincia di Trento sulla estensione al terzo mandato per i presidenti di Regione. “Lo stesso segretario Salvini ha legato la questione della provincia autonoma di Trento a una ‘vicenda di carattere locale’ e quindi non incide sulle dinamiche di coesione del governo” ha aggiunto Lollobrigida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata