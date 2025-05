Chiara Colosimo: "Mafia arcaica e allo stesso tempo moderna"

“Il valore complessivo delle agromafie si aggira intorno ai 25 miliardi di euro, in crescita rispetto agli anni precedenti e questo è un tema che fa riflettere perché cresce di anno in anno. Questo dimostra che la filiera agroalimentare italiana attira sempre più interesse per quello che oggi rappresenta in termini di italianità nel mondo”. Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine della presentazione rapporto Eurispes sulle Agromafie.

“Noi purtroppo conosciamo una mafia arcaica e allo stesso tempo moderna – spiega Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia – che utilizza i territori come quello di Foggia dove l’agroalimentare è centrale per incutere timore e lo fa in tanti modi, sia con gli strumenti classici ma anche con le nuove tecnologie”.

“Il confronto organizzato da Coldiretti – aggiunge Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura intervenuto alla presentazione – è uno strumento utile per riuscire ad avere una informazione corretta per poter poi calare forme di deterrenza e persecuzione di questi reati. Il nostro governo si è distinto per una azione di collaborazione tra le diverse forze che si occupano di questo settore con una cabina di regia fatta approvare dal consiglio dei ministri”. Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

