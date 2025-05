Il presidente M5s a margine della Maratona a sostegno dei referendum a Roma

“E’ stato un weekend disastroso per la nostra politica internazionale. Giorgia Meloni è stata smentita dai leader europei sull’invio delle truppe, poi ne ha approfittato della presenza di Vance e Von der Leyen per una reunion, un photo opportunity, a Chigi ed è stata smentita anche da Ursula Von der Leyen”. Lo ha detto il presidente M5s, Giuseppe Conte a margine della Maratona a sostegno dei referendum in Piazza Vittoria, a Roma. Per Conte “non basta una photo opportunity per rimediare, per dire che abbiamo recuperato credibilità”.

