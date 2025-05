Il presidente del M5S a margine di un evento al Coni sullo sport di base

Il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento al Coni sullo sport di base, ha commentato l’assenza di Giorgia Meloni dal vertice dei cosiddetti ‘volenterosi‘ a Tirana con Volodymyr Zelensky sulla situazione della guerra in Ucraina. “Quanto accaduto ieri solo i tifosi personali di Meloni possono non vederlo. C’è stata una figuraccia incredibile, noi abbiamo una presidente del Consiglio con l’elmetto in testa da tre anni, una guerrafondaia che ha sottoscritto di tutto, undici pacchetti di armi, piano di riarmo, spesa record militare e oggi si finge colomba. La coerenza paga a livello internazionale, se non ce l’hai perché vuoi stare con tutti contraddicendo te stessa neanche ti chiamano, non conti nulla”.

