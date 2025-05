La segretaria del Pd a margine della maratona oratoria promossa dai comitati promotori dei referendum

“Oggi il governo si è spaccato sulle poltrone, che erano l’unica cosa che li teneva insieme. Si sono spaccati sul terzo mandato, i ministri della Lega non hanno votato. È una vera e propria rottura. Come quella che abbiamo visto ieri in Friuli Venezia Giulia dove governa la destra ma si è spaccata anche sulla sanità. Dove sono stufi di rimpallarsi le responsabilità tra Regioni e governo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della maratona oratoria promossa dai comitati promotori dei referendum dell’8 e del 9 giugno. “Intanto – ha aggiunto – anche oggi non hanno parlato dei problemi degli italiani nel Consiglio dei Ministri: non si è parlato dei salari, non si è parlato della sanità pubblica”. “Di fondo – ha proseguito – c’è la questione del terzo mandato e della prosecuzione del proprio potere. Quindi anche oggi la destra dà la dimostrazione che non ha interesse a occuparsi dei problemi concreti degli italiani ma soltanto del futuro dei propri esponenti”, ha sottolineato. Sul referendum la segretaria ha quindi aggiunto: ““Certo, siamo qui per questo”. “Siamo qui – aggiunge – in una maratona contro l’astensionismo proprio perché è importantissimo invece agevolare la massima partecipazione possibile. L’Italia ci può stupire l’8 e il 9 giugno tornando a votare”.

