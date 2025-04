La soddisfazione del presidente della Provincia autonoma di Trento

“Il testo della riforma dello statuto è arrivato e lo abbiamo distribuito a tutti i capigruppo. È un testo ufficiale e sul quale possiamo parlare”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che oggi ha ricevuto il testo di riforma di statuto della specialità approvato dal Consiglio dei ministri.

“Siamo indubbiamente soddisfatti perché al di là del ripristino delle competenze, e questo era l’impegno della premier Meloni all’atto dell’insediamento, c’è molto altro. Soprattutto per il Trentino. L’ambiente, infatti, diventa una competenza primaria con un collegamento diretto alla fauna e poi c’è un passaggio importante per quanto riguarda la gestione della sicurezza in relazione agli orsi che arriva in capo alla Provincia“. “Quando il testo sarà approvato avremo una marcia in più per la gestione dei grandi carnivori”, ha aggiunto Fugatti.

