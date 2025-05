Il leader di AVS a margine della maratona lanciata in favore del voto ai referendum

“C’è evidentemente un clima di censura. La Rai, e non solo, non parla di referendum e i mandanti sono coloro i quali dicono che non bisogna andare a votare. Ma sarà un boomerang, perché più La Russa parla, più la gente andrà a votare. Questo è un grande successo e, devo dire, anche una grande soddisfazione, vedere che il camerata La Russa verrà disatteso nelle sue indicazioni di voto”. Così il leader di AVS Angelo Bonelli, a margine della maratona lanciata in favore del voto ai referendum del prossimo 8-9 giugno. Bonelli ha quindi aggiunto: “I referendum dell’8-9 giugno non sono delle opposizioni, sono dei cittadini e delle cittadine italiane”, sottolineando come le urne sono aperte anche per quei lavoratori “che sicuramente hanno votato anche a destra, che possono vedere in questi referendum una possibilità di miglioramento della qualità della vita”.

