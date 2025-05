Il segretario generale Cgil a margine della maratona oratoria di Piazza Vittorio a Roma

“Il quorum? Penso sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Vedo in questi giorni girando per l’Italia nelle piazze e nei piccoli comuni un clima che sta crescendo e quindi è assolutamente importante fare informazione”. Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini a margine della maratona oratoria di Piazza Vittorio a Roma contro l’astensionismo per i referendum dell’8 e 9 giugno. “Abbiamo davanti a noi una ventina di giorni che vanno sfruttati in modo migliore perché è chiaro a tutti che il referendum non è semplicemente un volto per qualcuno ma un voto per cambiare delle leggi balorde per estendere i diritti e la libertà nel lavoro milioni di persone a partire in particolare dalle nuove generazioni” aggiunge Landini.

