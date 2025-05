Il ministro della Giustizia a margine della presentazione del progetto di Fondazione Milan ‘Play For The Future’

“Senza spazio non si può fare lavoro e non si può fare sport. Stiamo lavorando dal primo giorno per individuare spazi possibili e compatibili che potrebbero essere le caserme dismesse che hanno una struttura compatibile con un carcere per detenuti. Per reati minori e detenzione meno severa possono essere una buona soluzione”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine della presentazione del progetto di Fondazione Milan ‘Play For The Future’, presso il carcere minorile di Milano Cesare Beccaria.

