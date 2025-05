Il vicepresidente Usa e la presidente della Commissione Ue ringraziano la premier per l'incontro

“Sono orgogliosa di aver l’occasione oggi di ospitare i leader di Stati Uniti e Ue per cominciare un dialogo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni che precedono l’incontro trilaterale con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, J.D. Vance. “Ci sono problemi da superare, ma le relazioni tra Ue e Usa sono fondamentali. Spero che la giornata di oggi possa essere un nuovo inizio“, ha aggiunto, spiegando che “sappiamo che ci sono questioni da discutere, che ci sono problemi che vanno superati. Sappiamo soprattutto quanto le nostre relazioni, tra Europa e Usa, siano fondamentali nell’ambito di un Occidente che vuole mantenere la sua unità e la sua forza e che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta. Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali“. Vance ha sottolineato: “La premier Meloni è diventata una buona amica per me. Quello che si è offerta di fare e che io e il presidente siamo felici di accettare è essere un ponte tra Usa e Ue. Ho detto ripetutamente che l’Europa è un importante alleato degli Stati Uniti, così come lo sono i singoli Stati, certo c’è qualche disaccordo come succede a volte tra amici su argomenti come il commercio, e abbiamo anche molti punti di accordo su cui lavorare insieme. Quindi non vedo l’ora di lavorare, apprezzo l’ospitalità della premier Meloni, così come la presenza di von der Leyen, penso che avremo una buona conversazione e spero possiamo essere all’inizio di una negoziazione a lungo termine sul commercio”. Ursula von der Leyen ha spiegato che “per quanto riguarda il commercio, il nostro è il commercio più proficuo al mondo con più di mille miliardi di dollari all’anno. Per noi è importante che alla fine dei conti ci sia un accordo positivo per entrambe le parti“. “Grazie Giorgia per aver facilitato questo trilaterale. Anche io sono ansiosa di tenere questo colloquio”, ha aggiunto. Infine Meloni ha ringraziato “tutte le persone che hanno lavorato perché oggi fosse una giornata perfetta che dà lustro all’Italia e alla sua capacità organizzativa”, in riferimento alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV che ha portato a Roma molti leader da tutto il mondo.

