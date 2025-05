Screenshot da Youtube

L'incontro a margine della messa di inizio Pontificato di Leone XIV. Meloni: "Spero sia nuovo inizio per relazioni Ue-Usa"

La messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV è stata anche un’occasione di incontro e dialogo per i leader politici di tutto il mondo: infatti, a margine della cerimonia, si è tenuto a Palazzo Chigi un trilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepresidente americano JD Vance e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sul tavolo il dossier dazi commerciali e il tentativo di trovare un accordo tra Ue e Stati Uniti per evitare le tariffe.

Dazi, Meloni: “Spero che oggi sia un nuovo inizio per relazioni Ue-Usa”

“Ci sono problemi da superare, ma le relazioni tra Ue e Usa sono fondamentali. Spero che la giornata di oggi possa essere un nuovo inizio“: queste le parole della premier Meloni nelle dichiarazioni che hanno preceduto l’inizio dell’incontro sui dazi.

Meloni: “Orgogliosa di ospitare leader Ue e Usa per iniziare nuovo dialogo”

Meloni si è anche detta “orgogliosa di aver l’occasione oggi di ospitare i leader di Stati Uniti e Ue per cominciare un dialogo”.

Von der Leyen: “Importante che ci sia accordo positivo con gli Usa”

“Per quanto riguarda il commercio, il nostro è il commercio più proficuo al mondo con più di mille miliardi di dollari all’anno“, ha invece affermato la leader dell’Euroesecutivo, Ursula von der Leyen. “Per noi è importante che alla fine dei conti ci sia un accordo positivo per entrambe le parti“, ha aggiunto, riferendosi a un possibile accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti.

Vance: “Orgogliosi di un Papa americano”

Al suo arrivo a Palazzo Chigi, invece, Vance ha sottolineato l’orgoglio di avere un Papa americano. “Quella di oggi è stata una splendida cerimonia, il merito va al Vaticano ma anche al suo governo per averla resa possibile, con così tante persone arrivate per celebrare il nuovo Papa americano, gli Usa sono molto orgogliosi e le nostre preghiere sono con lui per iniziare questo lavoro così importante”, ha dichiarato il vicepresidente Usa.

