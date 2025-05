Un'azione del comitato promotore

Durante la cerimonia inaugurale del Pontificato di Papa Leone XIV, in piazza San Pietro, ancora un’azione del comitato promotore per il referendum sul dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza. Alcuni attivisti hanno portato una grande bandiera in piazza, esponendola durante la cerimonia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e invitare la gente ad andare a votare il prossimo 8-9 giugno.

