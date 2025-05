La segretaria dem: "Grave che in governo ci sia chi strizza l'occhio all'estrema destra"

“Bella risposta di partecipazione oggi a Milano per ribadire i valori della nostra Costituzione. Abbiamo letto gli articoli per dire no all’odio, no alla discriminazione, no all’intolleranza”, ha dichiarato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein parlando con i cronisti a margine della manifestazione ‘Milano città aperta: nessuno spazio per l’odio’, in corso in piazza San Babila.

“Ho letto l’articolo 3 della nostra Costituzione, che parla di eguaglianza: tutte le cittadine e tutti i cittadini, a prescindere dalla propria condizione sociale, materiale, economica”, ha sottolineato. “È grave che ci sia chi nel governo italiano strizza l’occhio a ragioni come quelle sostenute dall’estrema destra nazionalista che vuole riportare indietro l’Europa e l’Italia. Noi siamo felici della partecipazione di oggi, ben più ampia di quella di chi si è chiuso in una sala a Gallarate per ribadire concetti discriminatori che non accettiamo e che la Costituzione di questo Paese non accetta”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata