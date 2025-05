Il vicepremier: "Scarica sui dipendenti responsabilità di chi comanda"

“Il sindaco Sala sta facendo disastri, l’edilizia a Milano è ferma. Un grande errore ha fatto il sindaco, che io non ho mai fatto, scaricare sui dipendenti le responsabilità di chi comanda”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento al convegno ‘Casa: l’abitare in un’Italia che cambia’, a Rozzano, in provincia di Milano. Bisogna reintrodurre la Provincia eletta dal voto dei cittadini perché, “adesso c’è la città metropolitana, il dopolavoro di Sala, che già non ha voglia di fare il sindaco, figurati che voglia di fare il presidente della Provincia. Gia si occupa poco di Milano”, ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata