Il vicepremier: "Premiati serietà e buon governo"

“La Lega oggi ha un ministro premiato dal Financial Times come il miglior ministro dell’Economia al mondo, con Borsa a massimi storici e spread a minimi storici, con un saluto e un bacione a Monti e Draghi. Sono indicatori di serietà, di buon governo”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel suo intervento al convegno ‘Casa: l’abitare in un’Italia che cambia’, a Rozzano, in provincia di Milano.

