La segretaria Pd: "Dobbiamo tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo"

“La speranza è che anche per il Medioriente l’Unione europea e il governo italiano facciano di più per un cessato del fuoco, la liberazione degli ostaggi, il riconoscimento dello Stato palestinese, portare tutti gli aiuti umanitari. Ci sono dei deputati e delle deputate di Pd, M5S e Avs che partono domani per una missione a Rafah perché dobbiamo continuare a tenere l’attenzione alta perché quello che sta accadendo in Medio Oriente è inaccettabile”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della presentazione del libro di Enzo Amendola ‘L’imam deve morire’.

