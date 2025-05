L'ex premier attacca la presidente della commissione antimafia

“In commissione antimafia, dove ci sono i rappresentanti eletti dai cittadini di tutte le forze politiche, non può comandare solo la maggioranza o addirittura un partito di maggioranza, che ormai ha acquisito il monopolio di quella commissione e ci sta portando verso una loro verità”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione di una conferenza stampa convocata a Roma per denunciare quello che viene definito l’ostruzionismo di Fratelli d’Italia in commissione antimafia sulla fase stragista: “Possiamo parlare di depistaggio istituzionale”. “Tutti i segni della matrice neofascista di queste stragi rimettono a un passato che è molto integrato nella vicenda politica anche di Fratelli d’Italia”, afferma l’ex presidente del Consiglio, denunciando la contiguità di alcuni “personaggi che ancora oggi sono viventi e amici”.

In particolare, Conte fa riferimento alla foto che ritrae il presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, con Luigi Ciavardini, terrorista nero condannato in via definitiva come esecutore della strage della stazione di Bologna e per l’uccisione del giudice Mario Amato: “Lì non solo c’è la consapevolezza del personaggio con cui si faceva la foto, ma è l’atteggiamento affettuoso che la dice lunga sull’intreccio”. Per il leader pentastellato “quella foto è il simbolo dell’intreccio che Fratelli d’Italia ancora oggi trova inestricabile”.

Da questo discende “il mandato politico, la necessità di coltivare una sola pista, su una sola strage, per deviare l’attenzione da tutto il resto”. Conte solleva poi un altro tema politico: “La magistratura è un potere autonomo, scomodo, che sta dando fastidio a una classe politica che vuole auto-perpetuarsi con tutti i mezzi: sarà premiato o il cambio della legge elettorale. Una classe politica che vuole rimanere al comando e non vuole applicare un principio fondamentale della democrazia e dello stato di diritto: la legge è uguale per tutti”. Alla luce di tutto questo, Conte conclude lanciando un appello ai presidenti di Camera e Senato, oltre che direttamente al presidente della Repubblica Mattarella, per vigilare su quanto denunciato in conferenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata