La deputata Fdi dopo l'elezione a presidente della commissione bicamerale

“Nella mia vita hanno sempre parlato i fatti e le battaglie che fin qui ho condotto. Con il profondo rispetto che devo ai familiari delle vittime, li invito qui: questa è casa loro, possono venire qui quando vogliono e indicare le priorità. Ma permettetemi, visto che fino ad ora non ho parlato: io non ho amicizie, io ho espletato nelle mie funzioni di consigliere regionale quello che mi era concesso e che era dovuto, cioè incontrare anche persone che sono state o sono detenute. Conosco il presunto Ciavardini esattamente come lo conoscono moltissimi altri eletti di altra appartenenza politica perché lui è in un’associazione che si occupa, come da articolo 27 della Costituzione, del reinserimento dei detenuti nel momento in cui hanno scontato le loro pene”. Così la deputata FdI Chiara Colosimo, appena eletta presidente della commissione bicamerale Antimafia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata