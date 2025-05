Il leader M5S: "Governo ha costruito immagine fasulla"

Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni. “È stata costruita l’immagine di una premier che ha riportato la credibilità dell’Italia nel contesto internazionale. Hanno forzato molto per questa immagine, in realtà è fasulla, perché è stata utilizzata per coprire tutte le incapacità, la disastrosa situazione sul piano interno”, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, rispondendo alle domande dei cronisti sul ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale, durante una conferenza stampa organizzata a Roma sullo stallo in commissione antimafia.

“Noi ci troviamo con una premier che non sta toccando palla da nessuna parte, che voleva essere il ponte tra Usa e Ue e si è ritrovata a fare da ponte tra Salvini e Tajani“, ha aggiunto l’ex premier, secondo cui Giorgia Meloni ha “la sindrome del Calimero, per farsi accettare nel contesto europeo e internazionale”. Per Conte questo ha spinto il presidente del Consiglio ad accettare “il patto di Stabilità, poi però ci ritorna e chiede lo scorporo delle armi” e poi “sottoscrive il piano di riarmo”. Continuando “va a Washington e dopo aver premuto tanto per farsi ricevere da Trump, da questo scambio viene fuori che acquisteremo tantissimo gas e armi americane”, in cambio “forse Trump verrà a Roma”. Conte insiste dicendo che “non va a Londra, non va a Kiev, rimaniamo fuori da tutto”. In conclusione, il leader dei 5 Stelle aggiunge: “Così non ti rispetta nessuno e tu sei sempre lì, genuflesso in ogni contesto e sempre più emarginato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata