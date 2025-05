Macron, Merz, Starmer e Tusk: "Chiederemo cessate il fuoco di 30 giorni a Mosca. Sanzioni dure se proposta rifiutata"

L’Europa spinge per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina da realizzarsi, possibilmente, a breve. Una proposta che, se rifiutata, porterebbe i Paesi del ‘Vecchio Continente’ a imporre congiuntamente nuove sanzioni alla Russia. Volodymyr Zelensky ha annunciato una riunione della ‘coalizione dei volenterosi’ che si tiene oggi, sabato 10 maggio, in Ucraina. Presenti a Kiev Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Donald Tusk. Intanto il presidente russo Vladimir Putin, durante il suo discorso per l’80° anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica (ndr, la Seconda guerra mondiale), ha detto: “La Russia combatterà sempre contro il nazismo e la verità è dalla sua parte”. Al suo fianco c’era il presidente cinese Xi Jinping.

Il presidente francese, il cancelliere tedesco, il premier britannico e il premier polacco ribadiscono il loro sostegno “incrollabile” all’Ucraina e, seguendo gli Stati Uniti, chiedono alla Russia un “cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni”, secondo una dichiarazione congiunta. “Continueremo ad aumentare il nostro sostegno all’Ucraina. Intensificheremo la pressione sulla macchina da guerra russa finché Mosca non accetterà un cessate il fuoco duraturo”, si legge nel testo. I leader hanno invitato a “discussioni dirette” tra Ucraina e Russia nel quadro del cessate il fuoco di trenta giorni richiesto a Mosca da europei, americani e ucraini. Se dal Cremlino non arriveranno aperture, “ci saranno ulteriori sanzioni, molto più dure”. Il vertice dei ‘volenterosi” si tiene in forma ibrida: alcuni saranno presenti di persona e altri, come la premier Giorgia Meloni, da remoto.

Macron, Starmer, Merz e Tusk: “Mosca accetti tregua 30 giorni”

“Ribadiamo il nostro sostegno alle richieste del presidente Trump per un accordo di pace e invitiamo la Russia a smettere di ostacolare gli sforzi per garantire una pace duratura. Insieme agli Stati Uniti, chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta il presidente francese Emmanuel Macron, il premier polacco Donald Tusk, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer in visita a Kiev. Insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i leader europei stanno spingendo affinché la Russia accetti un cessate il fuoco di 30 giorni per consentire colloqui di pace sulla fine del conflitto. A marzo, il governo di Washington ha proposto una tregua immediata di 30 giorni, che l’Ucraina ha accettato, ma il Cremlino ha resistito per condizioni di cessate il fuoco più favorevoli.

Se dopo il fine settimana non ci sarà un accordo perché Putin continua a rifiutare i negoziati di pace, l’Ue, la Gran Bretagna e gli USA hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia. Ci sarà quindi un massiccio inasprimento delle sanzioni e continueranno ad esserci importanti aiuti all’Ucraina. Politicamente, ovviamente, aiuti finanziari, ma anche militari e gli americani sosterrebbero questo inasprimento. Secondo i massimi esponenti dei Paesi europei, Trump “sta evidentemente perdendo la pazienza con Putin”. “Il messaggio è: siamo qui insieme. Allo stesso tempo, con lo stesso messaggio: sosteniamo l’Ucraina. Siamo d’accordo con il governo americano, con Donald Trump. Chiediamo un cessate il fuoco di 30 giorni in modo che i negoziati di pace possano essere preparati durante questo periodo. Ora la palla è nel campo di Putin. Putin deve rispondere a questa offerta” fanno sapere i leader Ue.

