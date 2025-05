La vicepresidente del partito all'evento 'Milano torna al centro della scena’

“Entrare in Forza Italia? No, da vicepresidente del mio partito. Per carità poi può succedere di tutto, abbiamo visto la nostra presidente che è uscita. Io ci tengo al progetto liberal democratico terzo polista”. Lo ha detto la vicepresidente di Azione Giulia Pastorella, ospite dell’evento di Forza Italia ‘Milano torna al centro della scena’. Sulla scelta del prossimo sindaco della città Pastorella ha detto: “Il centro è quello che sposterà e che farà vincere l’uno o l’altro schieramento. In questo senso siamo corteggiati, semplicemente perché il messaggio liberaldemocratico terzo polista riformista è coincidente con lo spirito milanese, sappiamo di essere determinanti. Useremo questo nostro peso politico per orientare il più possibile la scelta dei candidati e quindi influire assolutamente sul dibattito e sugli equilibri”.

