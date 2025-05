La delegazione del Pd sul luogo in cui 47 anni fa fu ritrovato il corpo dell'ex presidente del Consiglio

La segretaria del Pd Elly Schlein, accompagnata da una delegazione dei democratici tra cui i due capigruppo Ernesto Boccia e Chiara Braga, ha fatto visita alla targa dedicata ad Aldo Moro in via Caetani. In quel luogo, il 9 maggio del 1976, all’interno del bagagliaio di un’auto fu ritrovato il corpo dell’ex presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate Rosse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata