Il ministro: "Diritto sacrosanto ma rispettare tutti i lavoratori"

Per i treni il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si augura che maggio non sia un mese di scioperi. “Sul rinnovo dei contratti conto che le aziende si avvicinino alle richieste e che maggio non sia un mese con uno sciopero al giorno, perché il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma fare nei trasporti quasi uno sciopero al giorno non aiuta lavoratrici e lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico. Mi auguro che il diritto allo sciopero venga esercitato nel rispetto di tutti i lavoratori”. Salvini parla a margine di un appuntamento sulla sicurezza ferroviaria nella sede di Confcommercio a Milano, commentando lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto ferroviario previsto per domani martedì 6 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata