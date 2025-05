La segretaria dem: "Sbloccare aiuti umanitari e cessate il fuoco"

(LaPresse) – “Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale, non ci sono altre parole per definirlo e si deve fermare. La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è in loro potere per fermare questo disegno di occupazione totale e di deportazione forzata dei palestinesi da Gaza e bisogna far sì che tutti gli aiuti umanitari arrivino ad una popolazione stremata da un massacro che è in corso da troppo tempo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di un punto stampa al Nazareno parlando della situazione nella Striscia.

“Con il M5S e Avs abbiamo già depositato una mozione unitaria che chiede al governo impegni precisi in questa direzione. Noi chiediamo il cessate il fuoco immediato, chiediamo la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, chiediamo di far avere tutti gli aiuti umanitari necessari, chiediamo le sanzioni per il governo israeliano e chiediamo davvero che si faccia un passo avanti verso il riconoscimento dello Stato di Palestina perché anche i palestinesi come gli israeliani hanno pieno diritto ad uno stato in cui vivere in pace e in sicurezza”, ha aggiunto.

