Il segretario Uil al concertone di Piazza San Giovanni

(LaPresse) “Noi oggi abbiamo voluto ricordare che oltre ai morti sul lavoro, ci sono le famiglie che rimangono ed è una grande tragedia che si ripete”. Così il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, arrivando al concertone del primo maggio a Roma dopo aver partecipato a una manifestazione a Prato. “Abbiamo fatto una prima proposta, quella di trattare le famiglie di chi perde la vita come le vittime di mafia”, ha aggiunto il segretario, sottolineando come “la sicurezza non è solo una questione di soldi”. Bombardieri poi ha concluso augurandosi che, con la convocazione per discutere l’utilizzo delle risorse finanziate per la sicurezza sul lavoro, il governo abbia aperto realmente al confronto con le parti.

