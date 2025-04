Domani parteciperanno ai funerali del pontefice

Il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania in viaggio verso Roma: domani parteciperanno ai funerali di Papa Francesco. L’Air Force One è decollato alle 9.31 (ora locale) dalla Joint Base Andrews in Maryland. L’arrivo a Roma è previsto per le 22.50 ora locale.

