La segretaria dem al corteo di Milano

La segretaria del Pd Elly Schlein a margine del corteo per il 25 aprile a Milano ha sottolineato: “È la festa che consente tutte le altre. Viva l’Italia antifascista. Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà e per quella che sarebbe poi stata la nostra Costituzione antifascista. Il nostro impegno quotidiano anche oggi in mezzo a tutte queste persone è continuare ad attuare quella meravigliosa Costituzione e pensare a chi ancora oggi si vede negate troppe libertà dal punto di vista dei salari, della dignità, della sicurezza sul lavoro, della cura delle persone. La costituzione è ancora il nostro faro e va attuata fino in fondo. Buona liberazione a tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata