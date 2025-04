Il ministro dell'Interno al termine del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza

(LaPresse) – Ci stiamo calibrando, esaminando i numeri del passato, per l’arrivo di oltre 170 delegazioni estere di rappresentanti di Stato e di Governo”. Così il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma. Il ministro ha poi aggiunto: “Abbiamo dato avvio a questo grande impegno per i profili di sicurezza pubblica di questo evento molto impegnativo perché vede la concomitanza dei funerali del Papa, delle celebrazioni del 25 aprile e degli eventi del Giubileo già calendarizzati che prevedono l’arrivo di decine di migliaia di persone. E’ importante che ci sia uno stretto raccordo tra le forze in campo. Ci stiamo calibrando in base a quanto avvenuto in passato, per 170 delegazioni tra capi di Stato e di governo, ci siamo attenuti a questa cornice di massima”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata