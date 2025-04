Immagine Vatican News

La salma del pontefice sarà tumulata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, l'inizio del conclave sarà tra il 5 e il 10 maggio

È morto Papa Francesco. Aveva 88 anni. Le cause del decesso sono un ictus e un collasso cardiocircolatorio irreversibile. Il Vaticano ha reso noto che i funerali saranno celebrati sabato alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano. A decidere il giorno esatto sono stati i cardinali durante la prima Congregazione. La salma sarà traslata in Basilica mercoledì alle ore 9. Il Giubileo “resta aperto”. Il conclave dovrebbe tenersi tra il 5 e il 10 maggio. Diffuso il testamento del Santo Padre pronto dal 2022: “Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore”.

Dopo i funerali la tumulazione della salma in Santa Maria Maggiore

Al termine dei funerali la salma di Papa Francesco sarà trasferita nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Lo fa sapere la Santa Sede. “Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Romano Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione”, si legge in una nota dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche.

I funerali sabato alle 10

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle 10. Lo fa sapere la Santa Sede: “Sabato 26 aprile 2025 alle ore 10.00 – si legge in una nota dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche -, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa Messa esequiale del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 82-109). La Liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio”.

Mercoledì alle 9 la traslazione della salma in Basilica

“Mercoledì 23 aprile 2025 alle 9, la bara con il defunto Romano Pontefice Francesco sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis”. Lo comunica la Santa Sede. “Dopo il momento di preghiera, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha inizio la traslazione – si legge ancora in un bollettino -. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l’altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Romano Pontefice”.

Dalla Cina il cordoglio per la morte del Pontefice

La Cina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. È quanto ha detto un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, rispondendo alla richiesta di commentare l’eredità di Papa Francesco e il suo significato per le relazioni fra il Vaticano e la Cina. Lo riferisce il Global Times. Il portavoce ha aggiunto che negli ultimi anni Cina e Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e portato avanti scambi amichevoli e ha aggiunto che Pechino è disposta a collaborare con il Vaticano per promuovere il continuo miglioramento delle relazioni fra i due Paesi.

Diffuse le prime immagini della salma di Bergoglio

Sono state diffuse sui social le prime immagini della bara di Papa Francesco il cui corpo è nella cappella di Casa Santa Marta. Bergoglio indossa una veste liturgica rossa, ha il rosario tra le mani e la mitra. Il feretro è semplice, in legno. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin.

🔴 The remains of the Pope in the Chapel of Domus Sancta Martha.#PopeFrancis pic.twitter.com/I7JFDNgkm1 — Vatican Report – Live news su Papa Francesco (@VaticanReportIt) April 22, 2025

Papa Francesco: “La morte non è la fine, ma l’inizio di qualcosa”

“La morte non è la fine di tutto, ma l’inizio di qualcosa. È un nuovo inizio, come evidenzia saggiamente il titolo, perché la vita eterna, che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno, è iniziare qualcosa che non finirà. Ed è proprio per questo motivo che è un inizio ‘nuovo’, perché vivremo qualcosa che mai abbiamo vissuto pienamente: l’eternità”. È quanto scritto da Papa Francesco nella prefazione del libro del cardinale Angelo Scola “Nell’attesa di un nuovo inizio. Riflessioni sulla vecchiaia”, pubblicato dalla Lev (Libreria Editrice Vaticana).”Non dobbiamo aver paura della vecchiaia, non dobbiamo temere di abbracciare il diventare vecchi, perché la vita è la vita ed edulcorare la realtà significa tradire la verità delle cose”, scrive il Pontefice. “Perché dire ‘vecchio’ non vuol dire ‘da buttare’, come talvolta una degradata cultura dello scarto porta a pensare. Dire vecchio, invece, significa dire esperienza, saggezza, sapienza, discernimento, ponderatezza, ascolto, lentezza… Valori di cui abbiamo estremamente bisogno!”.

Inizia il ‘dopo Francesco’, alle 9 prima congregazione cardinali

In Vaticano è il primo giorno dopo la morte di Papa Francesco. Alle 9 nell’Aula del Sinodo si terrà la prima congregazione generale dei cardinali, convocata dal Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, nell’aula nuova del Sinodo che potrebbe ufficializzare la data dei funerali di Bergoglio che dovrebbero tenersi tra venerdì e domenica.

