Il ministro della Protezione civile ha nominato Fabio Ciciliano, attuale capo del Dipartimento, commissario per le esequie del Pontefice

Il Consiglio dei ministri ha proclamato il lutto nazionale per 5 giorni, a partire da oggi (quindi fino a sabato). “Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente – sapere il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci -, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”. Il riferimento è anche alle celebrazioni del 25 aprile, giorno della Liberazione. Invece, “le partite di sabato” del campionato di calcio “sono sospese”.

Musumeci: “Ciciliano commissario, stanziati 5 milioni”

“Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione Civile”, Fabio Ciciliano, “di occuparsi di mobilità, assistenza e accoglienza fino all’elezione del nuovo pontefice. La figura corrisponde a quella di un commissario. Non sono stata ancora quantificate le risorse necessaria, ma già un provvedimento è stato adottato per 5 milioni di euro” le parole del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci.

Malagò invita a sospendere eventi sportivi in programma sabato

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, “recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice”. È quanto si legge in una nota del Coni.

