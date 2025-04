Riunione lampo a Palazzo Chigi, durata circa 15 minuti. All'ordine del giorno anche la gestione dei funerali del Santo Padre

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. È quanto deciso durante la riunione lampo del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, durata circa 15 minuti. All’ordine del giorno lo schema di decreto-legge per la gestione delle esequie di Papa Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice e lo schema di decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l’anno 2025.

Papa Francesco, Musumeci su coordinamento funerale: “Confermiamo commissario”

“Confermiamo il commissario così com’è stato nel passato del resto”. Così, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci risponde a chi chiede se durante la riunione verrà affidato il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate per i funerali di Papa Francesco a un commissario ad hoc. Per il ruolo si è ipotizzato il nome di Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile.

