foto AP/Alex Brandon

La Casa Bianca: i due leader per rafforzamento alleanza strategica

Italia-Usa: il presidente Donald Trump “ha accettato l’invito della premier Meloni a recarsi in visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro. Si sta inoltre valutando la possibilità di organizzare, in tale occasione, un incontro tra Stati Uniti ed Europa”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta a seguito dell’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump ieri alla Casa Bianca, a Washington.

Trump e Meloni: “Rafforzare alleanza”

I due leader “hanno confermato la loro determinazione a promuovere relazioni reciprocamente vantaggiose e a rafforzare ulteriormente l’alleanza strategica tra Stati Uniti e Italia in materia di sicurezza, economia e tecnologia”. Nella dichiarazione si ribadisce il comune impegno all’interno della Nato e in vari campi, come la lotta alla droga. “Gli Stati Uniti e l’Italia – si legge – ribadiscono il loro impegno incrollabile nei confronti della Nato e del principio di sviluppare la loro capacità collettiva e individuale di contribuire agli obiettivi dell’Alleanza. Ci impegniamo pertanto a garantire che la nostra sicurezza nazionale e la nostra difesa siano allineate e finanziate in modo da poter affrontare le sfide di oggi e, soprattutto, i rischi di domani“.

“Gli Stati Uniti e l’Italia – si legge poi – confermano il loro impegno congiunto nella lotta contro la produzione, la distribuzione e la vendita di droghe sintetiche illegali, in particolare gli oppioidi sintetici, e contro le reti criminali che trafficano tali sostanze, che danneggiano collettivamente la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini e delle persone in tutto il mondo”.

Trump: “Meloni fantastica”

“Il primo ministro italiano Giorgia Meloni è stata fantastica ieri durante la sua visita alla Casa Bianca. Ama il suo Paese e l’impressione che ha lasciato su tutti è stata fantastica”, ha intanto scritto il presidente Usa sul suo social Truth.

Meloni ringrazia Trump

“Grazie, presidente Trump! La collaborazione tra Italia e Stati Uniti si fonda su valori comuni e una lunga amicizia. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare il legame tra i nostri popoli e affrontare con determinazione le sfide globali”, replica, sempre via social, la presidente del Consiglio al post di Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata