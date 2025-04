Screenshot da Ap

Sul tavolo del bilaterale la questione dei dazi e l'aumento delle spese per la difesa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita di Stato a Washington: vertice bilaterale con il presidente americano Donald Trump. Ecco tutte le notizie dagli Stati Uniti in diretta.

IN AGGIORNAMENTO

Trump accoglie Meloni: “È una grande persona”

Giorgia Meloni è una “grande persona”. Lo ha detto Donald Trump all’arrivo della premier alla Casa Bianca. Dopo i saluti, i due leader sono entrati nella West Wing, dove è in programma il pranzo di lavoro tra le due delegazioni e il bilaterale tra il presidente Usa e la premier.

Meloni arrivata alla Casa Bianca per il vertice con Trump

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla Casa Bianca per il vertice con il presidente americano Donald Trump.

Casa Bianca: “Trump-Meloni rapporto speciale, visita programmata da tempo”

Donald Trump e Giorgia Meloni hanno un “rapporto molto speciale” e la visita della premier italiana a Washington era in programma “da tempo”. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Dopo avere ricordato i precedenti incontri tra i due leader avvenuti dopo le elezioni del 5 novembre, il funzionario ha sottolineato che la visita era in discussione “da molto prima” che il presidente Usa lanciasse i dazi nei confronti dei partner commerciali degli Stati Uniti.

Casa Bianca: “Italia ha leggi che colpiscono aziende Usa”

Nel bilaterale di oggi con Giorgia Meloni, Donald Trump “ribadirà le sue aspettative per l’Italia e per tutta l’Europa, affinché facciano la loro parte per essere buoni partner commerciali con gli Stati Uniti, anche su questioni economiche come la tassazione, dove l’Italia ha alcune leggi nazionali che riteniamo colpiscano in modo sproporzionato le aziende americane, come la tassa sui servizi digitali”. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, anticipando alcuni temi del vertice che si terrà nello Studio Ovale.

Casa Bianca: “Meloni interlocutrice preziosa per Commissione Ue”

Giorgia Meloni gioca un “ruolo chiave” in Europa e “molti altri Stati sono grati per la sua leadership in quella sede”. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Siamo certi di vederla come un’interlocutrice preziosa per la Commissione europea“, ha aggiunto il funzionario.

Casa Bianca: “Meloni ha un ruolo chiave in Europa”

La visita di Giorgia Meloni a Washington “non si basa solo sul forte rapporto bilaterale tra Stati Uniti e Italia”, ma “anche sul ruolo di Meloni come forza chiave in Europa“. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti in vista del bilaterale tra il presidente Trump e la premier italiana. Quella di Meloni, ha aggiunto il funzionario, è “una voce che in gran parte concorda con il presidente su molte questioni come l’immigrazione e la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. Quindi penso che lei stia svolgendo sempre più questo ruolo nell’Unione Europea“.

Casa Bianca: “Con Meloni Trump parlerà di spese difesa”

La questione dell’aumento delle spese per la difesa sarà uno degli argomenti che verranno trattati nel bilaterale tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Lo ha anticipato un alto funzionario della Casa Bianca, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Il presidente ha espresso il suo parere sul primo punto, ovvero la necessità che tutte le nazioni europee facciano la loro parte per quanto riguarda i finanziamenti che in ultima analisi sono nell’equazione Nato. Quindi, il presidente è sempre ansioso di sentire dai leader europei cosa sono disposti a fare per intensificare gli sforzi nella difesa dell’Europa”, ha detto il funzionario. “Certamente questo argomento verrà sollevato. Sapete, ci sono otto paesi che non raggiungono la soglia del 2% sui 31 membri della Nato, e l’Italia è, purtroppo, uno di questi. L’Italia ha speso circa l’1,49% del suo Pil lo scorso anno per la difesa, credo che questo argomento stia per essere affrontato, si stima che aumenterà di circa un decimo di punto percentuale quest’anno”, ha aggiunto il funzionario Usa. “Qualsiasi cosa l’Italia possa fare, riconoscendo che il primo ministro ha una coalizione politica frastagliata, come molti primi ministri italiani in passato, qualsiasi cosa possa fare per raggiungere quello che era stato fissato come parametro di riferimento per la Nato 10 anni fa, ovvero la soglia di spesa del 2%, credo che sarà molto necessario”, ha concluso.

Casa Bianca: “Meloni ponte per negoziato con Ue sui dazi”

Giorgia Meloni può essere un “ponte” per il negoziato commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea in tema di dazi. Lo ha sottolineato un alto funzionario dell’Amministrazione Trump, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “L’Italia è un partner forte per gli Stati Uniti, un mercato importante per noi. Quindi sono sicuro che nelle loro discussioni di oggi, il Presidente Trump non si concentrerà solo su come aprire il mercato italiano, ma anche su come aiutarci con il resto dell’Europa“, ha detto il funzionario, in vista del bilaterale di oggi tra la premier italiana e il presidente Usa.

