Il ministro delle Imprese a margine del forum Confcommercio a Roma

“Abbiamo di fronte a noi il confronto con l’amministrazione americana che deve essere realizzato dalla Commissione e la missione di Giorgia Meloni a Washington che può facilitare questo confronto affinché sia posto sulla strada maestra del dialogo”: così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Forum Confcommercio a Roma in merito alla visita della premier a Washington a partire da domani, 17 aprile. “Ma non dobbiamo mai perdere la nostra rotta e la nostra bussola che è quella dell’Occidente, non certo quella dell’Oriente”, ha aggiunto. “Non cedere alle sirene cinesi come condizione per il dialogo con gli Usa? Quando il mare è in tempesta non bisogna mai perdere il senso della propria rotta. E la nostra rotta è sempre e comunque con coloro che condividono i nostri stessi valori cioè con l’Occidente. Di conseguenza la proposta strategica dell’area di libero scambio euro-atlantica che ove fosse realizzata, quando vi saranno le condizioni, potrebbe associarsi con l’aria di libero scambio tra l’Unione europea e l’America latina, il Mercosur, creando così il più grande bacino commerciale produttivo scientifico tecnologico del pianeta innescando un motore di crescita straordinario”, ha proseguito. “Per quanto riguarda la Cina”, ha continuato il ministro, “riteniamo che sia un partner strategico importante, un mercato a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare e con cui vogliamo mantenere un confronto positivo nella logica del win-win così come definita nel partenariato strategico che è stato rinnovato tra i nostri paesi dopo la cessazione dell’accordo della via della seta”.

