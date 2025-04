La premier ha parlato in occasione della cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo

“Sappiamo che siamo in un momento difficile, faremo del nostro meglio. Vediamo come va nelle prossime ore”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo a Villa Madama a Roma, riferendosi all’imminente viaggio negli Stati Uniti e al tema dei dazi. Ironizzando, la presidente del Consiglio ha aggiunto: “Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i prossimi due giorni”. “Sono consapevole di quello che sto difendendo – ha proseguito – e di quello che rappresento. Vediamo come si sviluppa il quadro in cui ci troviamo. Ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità e l’intelligenza per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori e ne supereremo di peggiori”.

